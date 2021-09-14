Маорі вимагають, щоб Нову Зеландію стали називати їхньою рідною мовою - "Аотеароа".

Корінні жителі Нова Зеландія вимагають перейменувати країну на тяжковимовне "Аотеароа", як вони називають її самі.

Про це повідомляє RNZ.

Для цього лідери партії маорі в парламенті Равірі Вайтіті і Деббі Нгарева-Пакер почали збір підписів під відповідною петицією.

У своєму документі вони також вимагають використовувати мову корінного населення те рео і для всіх новозеландських населених пунктів.

"Давно час повернути те рео маорі на його законне місце і зробити першою і офіційною мовою цієї країни. Ми - полінезійська країна, ми - Аотеароа", - заявив Вайтіті.

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За словами Нгарева-Пакер, через колонізацію Нової Зеландії англійцями вільне володіння маорі їхньою рідною мовою знизилося з 90% в 1910 році до 26% в 1950 році.

"Всього за 40 років колонізаторам вдалося успішно позбавити нас нашої мови, і наслідки ми відчуваємо і сьогодні", - говорить політик.

Коментуючи цю ініціативу, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн не стала обіцяти свою підтримку, але нагадала, що для найменувань топонімів можуть використовуватися як англійська, так і те рео, оскільки мова маорі є однією з офіційних в країні.

Нагадаємо, що раніше цього року Вайтіті двічі заборонили виступати у новозеландському парламенті через відмову надіти краватку - обов'язковий атрибут для депутатів-чоловіків у залі Палати представників.

Автор: Станислав Кожемякин