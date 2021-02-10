Він назвав краватку "колоніальною петлею" і замість неї одягнув кулон із нефриту.

Лідера партії маорі вигнали з парламенту Нової Зеландії через відсутність краватки.

Читайте такожБоррель запропонує запровадити нові санкції проти РосіїПро це пише BBC.

Спікер Тревор Маллард двічі не дозволив Равірі Вайтіті виступити через те, що депутати-чоловіки можуть ставити питання в залі Палати представників тільки в краватці.

"Справа не у краватках, а в культурній ідентичності", - передають слова Вайтіті ЗМІ.

Він назвав краватку "колоніальною петлею" і замість неї одягнув кулон із нефриту.

Після того як його перервали вдруге, Вайтіті продовжував ставити своє питання, поки Маллард не наказав йому залишити залу.

Відзначається, що наприкінці минулого року Вайтіті попередили, що його виженуть із Палати представників, якщо він не одягне краватку.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН