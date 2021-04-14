Хто і навіщо це зробив - поки невідомо.

У Запоріжжі яму на дорозі засипали зліпками щелеп.

Про це в Instagram повідомляє паблік "Це Запоріжжя".

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"На Бабурці освоюють новий прогресивний метод ремонту доріг", - йдеться в повідомленні.

На відео видно сотні зліпків щелеп, якими "залатали" яму на дорозі. Швидше за все, ці зліпки належали одній зі стоматологічних клінік. Однак точне їх походження і особистість того, хто це зробив - невідомі.

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Автор: Катерина Лиманська