Зліпками щелеп у Запоріжжі "залатали" яму на дорозі / скріншот
У Запоріжжі яму на дорозі засипали зліпками щелеп.
Про це в Instagram повідомляє паблік "Це Запоріжжя".
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"На Бабурці освоюють новий прогресивний метод ремонту доріг", - йдеться в повідомленні.
На відео видно сотні зліпків щелеп, якими "залатали" яму на дорозі. Швидше за все, ці зліпки належали одній зі стоматологічних клінік. Однак точне їх походження і особистість того, хто це зробив - невідомі.
У Запоріжжі яму на дорозі "відремонтували" зліпками щелеп
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