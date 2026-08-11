У iOS 27 знайшли згадки одразу шість нових iPhone, включно із загадковим Ultra

Очікується, що половину цих пристроїв презентують у вересні, а наступну партію залишать до весни 2027 року.

У коді бета-версії iOS 27 виявили згадки про шість ще не анонсованих iPhone. Першим на цю знахідку звернув увагу видання Macworld, після чого її підтвердили журналісти MacRumors.

Сліди майбутніх iPhone знайшли в системних файлах, пов’язаних із драйверами акумулятора та функцією Battery Intelligence. У коді фігурують такі внутрішні позначення:

V62 – iPhone Air 2

V63 – iPhone 18 Pro

V64 – iPhone 18 Pro Max

V67 – iPhone 18

V68 – iPhone Ultra

V69 – iPhone 18e

Це перший випадок, коли вся лінійка iPhone 18 згадується в коді iOS 27. Apple практично підтвердила розробку другого покоління ультратонкого iPhone Air, хоча раніше інсайдери говорили про відмову від цієї моделі.

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Також Apple готується до анонсу iPhone Ultra, чутки про який ходять у мережі вже давно. Видання Bloomberg ще в березні 2026 року писало, що Apple готує серію суперпреміальних пристроїв Ultra, і одним із них стане iPhone Ultra. Очікується, що саме так називатиметься перший складаний смартфон компанії.

Раніше в тестових версіях iOS 27 вже знаходили згадки про iPhone з двома батареями. Під цей опис добре підходить складаний пристрій – їх, як правило, оснащують двома акумуляторами.

Згідно з джерелом, наступного місяця ми побачимо рівно половину цих моделей – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone Ultra. Базовий iPhone 18 і "бюджетний" iPhone 18e з'являться лише навесні 2027 року. Також до кінця 2027 року має вийти друга версія iPhone Air.

Раніше експерти назвали шість вживаних моделей iPhone, які можна сміливо купувати у 2026 році. Найстарішим пристроєм у добірці виявився iPhone SE 3, який працює на потужному чіпсеті A15 Bionic і сумісний з iOS 27.

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