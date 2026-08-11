В Угорщині обрали нового президента: що про нього відомо

Новий президент офіційно вступить на посаду 19 серпня.

Національна асамблея Угорщини проголосувала за обрання новим президентом 73-річного юриста та колишнього голови Верховного суду Андраша Баку. За його призначення проголосували 140 депутатів, а ще 6 – виступили проти, пише Telex.

Зазначається, що Бака офіційно вступить на посаду 19 серпня. Колишня правляча коаліція "Фідес-КДНП" раніше оголосила, що не братиме участі в голосуванні.

У виданні нагадали, що раніше опозиція розкритикувала Баку за його попередні рішення у справах 1956 та 2006 років. Наприклад, Бенце Ретварі з "Християнсько-демократичної народної партії" заявив, що Бака, будучи членом Європейського суду з прав людини, "виправдав" одного з обвинувачених у справі про серійні розстріли 1956 року. Також Ласло Торочкаї, голова партії "Наша Батьківщина", виступив у парламенті з приводу відмови Баки виплатити компенсацію "жертвам політичного терору 2006 року".

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У виданні повідомили, що в 1991–2008 роках Бака працював у Європейському суді з прав людини. У 2009 році він очолив Верховний суд Угорщини, а через два роки його було звільнено після проведення конституційної реформи. Сам Бака вважає, що його звільнення пов’язане з критикою судової реформи уряду екс-прем’єра Віктора Орбана.

Угорщина заблокувала подальші переговори про вступ України до ЄС

Раніше Financial Times повідомляло, що новий уряд Угорщини, як і раніше, блокує переговори про вступ України до Європейського Союзу, хоча його позиція й не видається такою ж непоступливою, як за часів правління Віктора Орбана.

Європейська комісія стверджує, що Україна виконала всі формальні вимоги для початку переговорів за всіма шістьма кластерами, але Угорщина за часів Віктора Орбана блокувала початок процесу. У травні в Будапешті змінився уряд, і Угорщина дала згоду на відкриття першого кластера "фундаментальних питань". Трохи пізніше було запущено другий кластер, що охоплює питання зовнішньої політики та безпеки.

Однак минулого тижня Будапешт відклав відкриття наступних кластерів, що стосуються питань інтеграції української економіки в єдиний ринок ЄС, а також ширшої економічної та соціальної політики. Як повідомили журналістам два джерела, обізнані з цим питанням, новий уряд Угорщини не хоче повністю відмовлятися від політики, яку проводив його попередник.

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