Навала медуз зупинила одну з найбільших АЕС Франції

Для функціонування систем станції необхідна чиста вода.

На атомній електростанції в Гравліні (Франція), що розташована на узбережжі Ла-Маншу, через масову появу медуз довелося зупинити одразу три реактори. Як повідомляє BILD, ще один енергоблок наразі працює з обмеженнями.

Оператор французької атомної станції - компанія EDF - повідомив, що медузи перешкоджають нормальній роботі систем електростанції, для функціонування яких необхідна чиста вода.

Це вже не перший випадок, коли морські тварини створюють проблеми для роботи АЕС у Гравліні, зазначає ЗМІ. Минулого року медузи також масово потрапляли до фільтрів насосних установок, через що реактори довелося відключати від електромережі на кілька днів.

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Цього разу EDF не уточнила, яким саме чином медузи вплинули на роботу обладнання та чому виникла необхідність зупинити три реактори.

Водночас оператор наголошує, що ситуація не становить загрози для безпеки самої атомної електростанції, її працівників чи навколишнього середовища.

Одна з найбільших АЕС Франції

Атомна електростанція Гравлін розташована на півночі Франції, на узбережжі Ла-Маншу, між містами Кале та Дюнкерк. Станція має шість ядерних реакторів і належить до найважливіших атомних об’єктів країни.

Нагадаємо, на атлантичному узбережжі Європи попереджають про небезпечну морську істоту - португальського кораблика, схожого на медузу. Останнім часом цих істот дедалі частіше помічають біля пляжів. Так, на півдні Франції департамент Атлантичні Піренеї попередив туристів про появу цих морських організмів, контакт із якими може залишати на шкірі людини болючі опіки. А на узбережжі Кантабрії в Іспанії міська рада Сан-Себастьяна навіть використовує спеціальну систему прапорців, щоб інформувати про присутність цих істот, - білий означає, що португальських корабликів помітили у воді, червоний - у воду заходити заборонено.

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