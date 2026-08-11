Андрій Каут

На підприємстві є постраждалі та загиблі.

В ніч на 11 серпня російські окупанти нанесли удар по виробничих потужностях "Метінвесту" в Запоріжжі, зокрема по заводу "Запоріжсталь". Внаслідок атаки семеро людей загинули, 21 працівник поранений, роботу "Запоріжсталі" - зупинено, повідомляють в компанії.

"Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди "Запоріжсталі". Також серед наших колег 21 поранений", - йдеться в заяві.

Внаслідок удару агресора роботу металургійного комбінату довелося повністю зупинити. Інші виробничі майданчики продовжують працювати на знижених потужностях.

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"Унаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств "Метінвесту", основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв. Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи", - зазначають в компанії.

В "Метінвесті" наголошують, що запорізькі підприємства компанії - виключно цивільні промислові об’єкти. Вони виробляють металургійну й коксохімічну продукцію та забезпечують роботою десятки тисяч людей.

Удари ворога по цивільних об’єктах України - останні новини

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на середу, 5 серпня, знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області - зокрема, найбільший склад Rozetka, два комплекси "Епіцентру" та сортувальний центр "Нової пошти".

Також були завдані прицільні удари по складських приміщеннях великих торговельних мереж, що призвело до відсутності певних продуктів в низці магазинів. Експерти зазначають, що дана ситуація не вплине на ціни і поставки мають відновитися протягом півтора тижня.

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