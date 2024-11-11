Фахівець радить не дозволяти купі мокрого листя довго лежати на вашому автомобілі.

Купи опалого листя на кузові вашого автомобіля можуть завдати йому серйозної шкоди. Про це розповів експерт проєкту Eastwood Automotive Джеймс Нейлор, пише Real Simple.

Фахівець пояснив, чому потрібно прибирати листя з автомобілів і як можна безпечно усунути сміття, не завдаючи додаткової шкоди.

Як опале листя псує автомобілі

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Коли листя намокає, грибки, деревний сік та інші кислотні побічні продукти можуть пошкодити поверхню вашого автомобіля - іноді назавжди. Окрім плям, ці сполуки можуть проникати через покриття вашого авто, що призводить до відшарування фарби. При цьому пошкодження можуть швидко збільшуватися.

Після того, як покриття буде пошкоджено і фарба злущиться, іржа може почати роз’їдати ваш автомобіль. Будь-яка оголена металева поверхня також опиниться під загрозою, каже Нейлор:

"Листя, що потрапило в щілини, наприклад під капотом або навколо люка, може утримувати вологу на металевих поверхнях, сприяючи утворенню іржі".

Але не тільки листя може завдати шкоди. Палички та стебла листя є абразивними і можуть подряпати будь-яку поверхню автомобіля, від скляних вікон до пластикових бамперів.

Водночас будьте обережні, щоб випадково не подряпати машину граблями чи іншим інструментом.

Гірше, коли листя забиває важливі компоненти, що призводить до несправностей. Наприклад, листя та сміття часто застрягають навколо склоочисників. Мокре листя також може проникати всередину повітрозабірників або навколо ущільнювачів люків. Чим довше листя залишаються на місці, тим глибше вони можуть застрягти і тим важче їх видалити.

Як видалити листя з автомобілів, щоб уникнути пошкоджень

Нейлор рекомендує видаляти листя вручну або за допомогою повітродувки для листя. Також подбайте про використання багатошарового автомобільного покриття, якщо ви часто паркуєтеся під деревами. Якщо можливо, взагалі уникайте паркування під деревами. Якщо ви видаляєте листя вручну, одягніть пару садових рукавичок з гумовим покриттям.

Якщо ви не хочете так часто діставати повітродувку, Нейлор радить прибирати листя вручну - це допоможе уникнути подряпин на фарбі. Не забудьте відкрити капот і видалити будь-яке сміття, яке збирається біля основи лобового скла.

Як часто видаляти листя

Оскільки листя, як правило, опадає "хвилями", а кожне дерево має свій власний графік, це створює додатковий клопіт, що триває цілий сезон - не чекайте, поки впаде останній лист, щоб серйозно поставитися до чищення автомобіля. Нейлор радить виробити звичку щодня прибирати листя та будь-яке інше сміття.

Як захистити свій автомобіль

Незважаючи на те, що покриття вашого автомобіля допоможе уникнути миттєвих пошкоджень, покриття воском – це ще один спосіб захистити поверхню автомобіля протягом осінніх і зимових місяців, каже експерт:

"Якісний шар воску створює бар’єр, який запобігає проникненню соку та кислот листя в покриття".

Інші поради для автолюбителів

Експерт Ден Міган з компанії-виробника авто дав поради, які заощадять тисячі на ремонті. За його слоівами, при купівлі автомобіля, по-перше, необхідно оглянути кузов.

Фахівець порадив шукати невідповідності фарби, іржі та неправильно вирівнянф панелф, які можуть свідчити про минулі аварії або погане обслуговування.

Раніше механік назвав деталь авто, яку потрібно терміново перевірити перед настанням холодів. Ця деталь виготовлена з гуми, яка погано переносить низьку температуру.

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