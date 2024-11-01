Титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster.

Впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано понад 5,8 тисячі нових легкових авто, що всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Про це повідомляє "Укравтопром" у Telegram.

Зазначається, що відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

У лідери ринку нових легковиків вийшла французька Renault. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк. При цьому попередній фаворит ринку - Toyota опинився на другому місці з 679 реалізованими авто.

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Третю сходинку в рейтингу посіла Skoda з кількістю в 402 авто. Також в п’ятірку жовтня потрапили BMW - 397 авто та Volkswagen - 363 авто.

Титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster з кількістю в 749 авто.

"Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 58,8 тисячі нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Автомобільний ринок України – останні новини

З січня по серпень цього року до України було імпортовано понад 215 тисяч нових та вживаних легкових авто.

Всього за три квартали цього року в Україні було зареєстровано 53 тисячі нових легкових авто. Найбільш популярним автомобілем серед нових легковиків тоді виявився компактний кросовер-позашляховик Renault Duster.

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