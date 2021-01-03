У Києві п'яний водій, що порушив правила дорожнього руху в новорічну ніч, "привітав" патрульних грою на баяні.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції столиці, публікуючи відео незвичайного інциденту.
Як зазначається, копи помітили ВАЗ, що проїхав вулицею Бойчука на заборонений сигнал. Водія зупинили, у нього помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження тесту на вміст алкоголю 43-річний водій відмовився.
"Патрульні склали на чоловіка матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП. Після чого, водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята", - йдеться у повідомленні.
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