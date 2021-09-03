Щонайменше половину виграшу жінка витратила на благодійність. Проте люди крали у неї мільйони.

Мешканка ірландського міста Страбан, що зірвала у 2013 році джекпот у 37 мільйонів доларів, померла нещасною.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Жінка придбала на виграні гроші будинок за 125 тисяч фунтів, паб і колишній млин, де відкрився дозвіллєвий центр. Також вона планувала побудувати на своїй землі доступне житло для жителів міста. Щонайменше половину виграшу жінка витратила на благодійність.

Водночас вона зізналася, що люди крали у неї мільйони.

"Звичайно, я шкодую про виграш в лотерею. Раніше я була щасливою людиною. Гроші зруйнували моє життя", - заявила вона.

Куплений нею млин не раз підпалювали. У 2015 році Лафрі засудили до 150 годин виправних робіт за звинуваченням в образі таксиста. А у 2018 році їй довелося виплатити колишньому співробітнику 30 тисяч фунтів.

У 2019 році Лафрі заявила, що її виграш став для неї пеклом.

"Гроші не принесли мені нічого, крім горя. Вони зруйнували моє життя", - сказала вона.

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Поліцейські виявили мертвою 56-річну ірландку в її будинку.

Сусід жінки заявив, що місто в шоці від новини щодо її смерті.

"Всі добре знали Маргарет, вона робила багато добрих справ і займалася благодійністю. Люди в шоці", - зазначив він.

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Автор: Денис Прядко