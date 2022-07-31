Станом на полудень 30 липня поки ніхто не з'явився за грошима.

У США чоловік, який купив лотерейний квиток Mega Millions на заправці в передмісті Чикаго, виграв $1,337 млрд.

Джекпот є третім за величиною лотерейним призом в США, зазначає видання Associated Press.

Чоловік отримає всю суму, якщо погодиться на щорічні фіксовані виплати. Таким чином він отримає повну суму виграшу через 29 років.

Якщо ж він вирішить забрати виграш готівкою, то за умовами лотереї він отримає тільки $780,5 млн.

Примітно, що шанси на виграш джек-поту в Mega Millions дорівнюють 1 до 302,5 млн.

"Ми дуже раді стати свідками одного з найбільших виграшів джек-поту в історії Mega Millions", - заявив директор лотереї Пет Макдональд.

Зазначається, що станом на 30 липня поки ніхто не з'явився за грошима.

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