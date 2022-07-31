У США чоловік, який купив лотерейний квиток Mega Millions на заправці в передмісті Чикаго, виграв $1,337 млрд.
Джекпот є третім за величиною лотерейним призом в США, зазначає видання Associated Press.
Чоловік отримає всю суму, якщо погодиться на щорічні фіксовані виплати. Таким чином він отримає повну суму виграшу через 29 років.
Якщо ж він вирішить забрати виграш готівкою, то за умовами лотереї він отримає тільки $780,5 млн.
Примітно, що шанси на виграш джек-поту в Mega Millions дорівнюють 1 до 302,5 млн.
"Ми дуже раді стати свідками одного з найбільших виграшів джек-поту в історії Mega Millions", - заявив директор лотереї Пет Макдональд.
Зазначається, що станом на 30 липня поки ніхто не з'явився за грошима.