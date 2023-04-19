Переможець зізнався, що знущався. Таким чином він хотів перевірити роботу членів журі.

Лауреат відомого фотоконкурсу Sony World Photography Award відмовився від призу і зізнався, що подану журі роботу створив не він, а штучний інтелект (ШІ).

У відкритій творчій категорії переміг фотохудожник з Німеччини Борис Ельдагсен, однак від нагороди він відмовився, зізнавшись, що шахраював. Він розповів, що подав на конкурс роботу не свого авторства, а створену штучним інтелектом, пережає Бі-бі-сі.

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Як пояснив Ельдагсен, своїм вчинком він хотів перевірити роботу членів журі і подискутувати про майбутнє фотомистецтва.

Офіційну заяву про відмову від нагороди фотограф розмістив у себе на сайті. Чоловік подякував суддям, що відзначили його роботу. Але сам факт нагороди назвав історичним моментом і заявив, що йому цікаво знати, чи закралися у суддів підозри на рахунок його фотографії.

"Це різні сутності. ШІ-це не фотографія. Тому від нагороди я відмовляюся", - заявив чоловік.

Розвиток систем штучного інтелекту

Останнім часом системи зі штучним інтелектом стають дедалі популярнішими. На цьому тлі влада США вже почала розробляти шляхи, завдяки яким можна буде контролювати штучний інтелект.

Нещодавно до паузи в удосконаленні ШІ закликали провідні розробники та інноватори в цій сфері, серед яких і Ілон Маск.

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