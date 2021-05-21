Рокко пройшов спеціальну підготовку.

Шотландський завод з виробництва віскі Grant's Whisky взяв на роботу однорічного спанієля Рокко. Пес контролюватиме якість на виробництві.

Про це пише The Sun.

Повідомляється, що Рокко пройшов спеціальну підготовку та тепер може винюхати будь-які недоліки у деревині, з якої зроблені бочки під алкоголь.

«Нюх такого собаки, як Рокко, у 40 разів сильніше за людський, та ми спеціально відібрали Рокко та навчили його вловлювати запах всього, що не зовсім підходить для дозрівання віскі», – розповів бренд-директор заводу Кріс Вуфф.

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Автор: Катерина Шварц