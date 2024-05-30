Деякі люди можуть випити один ранковий напій і "живитися" ним більшу частину дня.

Кофеїн може ускладнити засинання, оскільки він конкурує з аденозином - природною хімічною речовиною, що зустрічається в організмі, яка сприяє сонливості. Про це розповів Майкл Гранднер, директор програми досліджень сну та здоров’я в Університеті Арізони, пише The New York Times.

За словами експерта, потрібно приблизно 20-30 хвилин, щоб відчути дію кофеїну після того, як він потрапить у вашу кров.

"Ідея полягає в тому, що оскільки рівень аденозину накопичується протягом дня, випити каву вранці дасть вам менше користі, оскільки ваш рівень аденозину найнижчий", - каже Гранднер. Відео дня

У свою чергу дослідник кофеїну з Медичної школи Фейнберга Північно-Західного університету Мерилін Корнеліс каже, що "кожен по-різному реагує на кофеїн".

"Протягом дня ваше тіло виробляє хімічну речовину під назвою аденозин, яка зв’язується з рецепторами у вашому мозку і викликає у вас відчуття сонливості. Кофеїн підбадьорює вас, блокуючи ці рецептори", - сказала експерт.

Фахівці попереджають, що в деяких випадках ризик відкладення ранкового вживання кофеїну може переважити передбачувану користь або навіть бути небезпечним. Але ви не відчуєте стимулюючого ефекту кофеїну одразу після першого ковтка кави.

При цьому деякі люди можуть випити один ранковий напій і "живитися" ним більшу частину дня. Водночас інші виводять кофеїн зі свого організму швидше і можуть захотіти ще одну чашку протягом кількох годин.

"Кожен реагує на кофеїн по-різному. Тому не існує універсального рішення для визначення часу споживання кофеїну. Ще одна можлива причина відкласти прийом ранкового кофеїну – якщо ви хочете вживати кофеїн лише раз на день. Перенесення його на пізніший час може допомогти розширити його вплив на день, потенційно протидіючи будь-якому падінню зосередженності в цей час", - каже Корнеліс.

У свою чергу Гранднер стверджує, що "немає ніякої шкоди в тому, щоб спочатку вживати кофеїн".

"Якщо ви відчуваєте, що вам потрібен кофеїн протягом дня, щоб просто функціонувати, подумайте про те, щоб звернутися до спеціаліста зі сну. ... І майте на увазі, що кава та чай містять більше, ніж просто кофеїн: ці напої також є чудовими джерелами антиоксидантів і корисних рослинних сполук, що може пояснити деякі з їхніх переваг для здоров’я", - сказав експерт.

Останні новини про каву

Раніше дієтологи озвучили 7 побічних ефектів від кави зранку. Зокрема, за словами експертів, цей напій впливає на кислотність шлунка, і деякі люди можуть зіткнутися з проблемами.

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