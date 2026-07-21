Океани та річки задихаються: вчені попередили про нову невидиму загрозу для Землі

Зникнення кисню у Світовому океані становить загрозу для клімату та життя на планеті.

Міжнародна група дослідників під керівництвом фахівців з Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго заявила, що океани, озера, річки та прибережні води по всьому світу стрімко втрачають кисень. На думку вчених, цей процес стає однією з найсерйозніших екологічних загроз, пише Science Daily.

Дослідники зазначають, що зниження вмісту кисню тісно пов’язане з глобальним потеплінням, забрудненням навколишнього середовища, втратою біорізноманіття та закисленням океану. У деяких випадках наслідки можуть зберігатися століттями й виявитися незворотними протягом життя кількох поколінь людей.

Головними причинами дефіциту кисню вчені називають зміну клімату, через яку вода нагрівається, надлишок поживних речовин, що потрапляють у водойми зі сільськогосподарськими та побутовими стоками, а також порушення природної циркуляції глибинних вод.

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Як повідомляється, зниження рівня кисню порушує важливі біологічні та хімічні процеси, що беруть участь у регулюванні клімату Землі. Крім того, це становить загрозу для всієї водної екосистеми – від мікроскопічних організмів до риб, акул і морських ссавців. Хоча кити, дельфіни та тюлені дихають атмосферним повітрям, зникнення кисню у воді скорочує їхню кормову базу та руйнує звичні місця проживання.

Автори дослідження вважають, що деоксигенацію водойм необхідно офіційно включити до переліку ключових екологічних загроз планети поряд зі зміною клімату, забрудненням та втратою біорізноманіття. На їхню думку, розглядати цей процес окремо вже не можна, оскільки він тісно пов’язаний з іншими глобальними змінами.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що кліматична аномалія в Тихому океані різко змінить погоду вже цієї осені.

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