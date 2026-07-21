З початку липня лохина здешевшала майже втричі: які ціни на ягоди зараз

Ще місяць тому вартість лохини була справді захмарною.

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня місяця впали майже в три рази. Першого числа кілограм коштував 400 гривень, тоді як зараз ягоду відпускають в середньому по 135 гривень, свідчить сайт Столичного ринку.

Слід зазначити, що ще місяць тому вартість лохини була справді захмарною: за кілограм просили 600 гривень, або в 4,5 рази більше, ніж тепер. Розкид цін на лохину наразі невеликий – в межах 120-140 грн/кг.

На другому місці за рівнем здешевшення на ринку в червні йде агрус. Він втратив 75% від своєї вартості у 140 грн/кг і зараз коштує 80 грн/кг. Замикає ягідну трійку чорна смородина, яка здешевшала майже на третину – зі 170 до 130 грн/кг.

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На ринку також можна знайти баштанні по прийнятним цінам. Так, за диню продавці просять від 30 до 40 гривень за кілограм, тоді як кавуни значно дешевші – здебільшого в межах 15-20 грн/кг.

Разом з тим, пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуницю зараз продають в середньому по 180 грн/кг (+45% до початку місяця), а черешню – по 160 грн/кг (+75%).

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Аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов зазначив, що врожай малини цьогоріч зросте в межах 4-8% в порівнянні з минулим роком. Проте і ціна на неї вища – так, на початку сезону ягода коштувала в середньому на 10-15% більше, ніж рік тому.

При цьому аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка спрогнозував, що найнижчі ціни на абрикоси в Україні будуть в другій декаді липня. Щодо персиків, то на пік їхнього здешевшання можна чекати ближче до кінця місяця.

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