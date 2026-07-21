У КМВА є тимчасово виконуючий обов’язки голови після звільнення Ткаченка

Ним став перший заступник Ткачов.

Тимчасово виконувачем обов'язків голови Київської міської військової адміністрації став Андрій Ткачов. Відповідне розпорядження, яке підписав сам Ткачов, розміщене на сайті міської влади.

"З метою забезпечення безперервної діяльності Київської міської військової адміністрації приступаю з 17 липня 2026 року до тимчасового виконання обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації згідно з Розподілом обов'язків між начальником КМВА, першими заступниками начальника КМВА та заступниками начальника КМВА, затвердженим 8 травня 2026 року", - сказано в розпорядженні.

Ткачов працював першим заступником колишнього очільника КМВА Тимура Ткаченка.

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Як відомо, указом президента України Володимира Зеленського від 16 липня 2026 року №615/2026 Тимура Ткаченка звільнено з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

Кадрові зміни

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Перед цим було оприлюднено указ про звільнення генерал-полковника Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

Між начальником Київської МВА Тимуром Ткаченком та мером Києва Віталієм Кличком майже з самого призначення очільника КМВА відбувалося відкрите протистояння. Зокрема, Ткаченко критикував міську владу за відсутність укриттів, неефективне використання коштів. У відповідь Кличко звинувачував Ткаченка і КМВА у блокуванні господарських рішень.

У січні 2025 року начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко назвав "дуже дивним" звернення мера Києва Віталія Кличка до президента України Володимира Зеленського про те, що в столиці відбувається спроба "розбалансувати" владу і "знищити" місцеве самоврядування.

Він тоді сказав, що побачив від Кличка не допомогу в роботі, а "порожні звинувачення".

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