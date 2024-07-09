Це те, що може призвести до великого рахунку за ремонт.

Існує безліч способів підтримувати ваш автомобіль в ідеальному стані. Регулярна заправка високоякісним пальним і використання правильних шестерней - яскраві приклади належного догляду за автомобілем. Однак проста помилка з важелем перемикання передач може дорого коштувати - і скоротити термін служби вашого автомобіля на десять років, пише Express.

Видання посилається на користувачку однієї з соцмереж із ніком @master_driver666, у якому вона розповідає про правильну техніку паркування авто з автоматичною коробкою передач за допомогою ручного гальма.

"Переведіть важіль перемикання передач з положення "D" (рух) в положення "N" (нейтрал) - на ручне гальмо - а потім переведіть важіль перемикання передач в положення "P" (паркування)", - пише автовласниця. Відео дня

За її словами, це гарантує, що двигун разом з усіма електронними функціями повністю вимкнеться. При цьому деякі водії просто переводять важіль перемикання передач безпосередньо в положення P, що, як стверджує експерт, може скоротити термін служби вашого автомобіля на кілька років.

Вона також розкрила менш відомий трюк з ключами від автомобіля, який може заощадити час водіїв. Жінка показала, як намагається розблокувати свій автомобіль за допомогою електронного ключа.

"Коли їй це не вдається, вона використовує приховану щілину, щоб відчинити двері вручну ключем, оминаючи необхідність негайної заміни батареї або ремонту в гаражі", - йдеться у матеріалі.

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Нещодавно було названо найпопулярніші в Україні моделі електромобілів. У порівнянні з червнем 2023-го попит на електричні авто у минулому місяці збільшився на 35%.

Усього за перше півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

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