"Будь як вдома" - цю фразу ми нерідко кажемо своїм гостям, але навіть не здогадуємося, до чого це може призвести.

На Reddit влаштували опитування на тему "Що було найгіршим, що зробив ваш гість, коли буквально сприйняв фразу "Будь як удома". УНІАН зібрав добірку найяскравіших історій від користувачів онлайн-сервісу.

Хочеш приймати гостей - плати

Не одна історія була присвячена тому, як гості надто вже розраховували на щедрість своїх знайомих і залишали їм значні рахунки за різноманітні послуги.

Одному з юзерів знайомі намагалися перетворити басейн на гаряче джерело:

"В лютому у мене були гості, які включили обігрівач в басейні. Вони не вимкнули його і не сказали мені, що він увімкнений. Через тиждень я помітив, що з басейну йде пара, і температура була 90 градусів за Фаренгейтом (більш як 30 градусів за Цельсієм - УНІАН). Рахунок був трохи меншим за 1000 доларів".

Але не тільки безконтрольне користування басейном може призвести до витрат в розмірі майже двох середніх зарплат в Україні.

Один з користувачів розповів, як ще 30 років тому отримав рахунок за телефон на 900 доларів. З’ясувалося, що його гість наговорив стільки, бо займався сексом через телефон.

"Паперовий рахунок прийшов на близько 100 сторінок", - пригадує автор.

Запальні гості

Займання, спровоковані гостем, - проблема, про яку розповідало багато користувачів. Недолугість обставин виникнення пожеж в деяких випадках дивує.

"Гість влаштував пожежу на кухні, коли готував спагетті в формах для кексів і без води", "Мій родич залишився з моєю бабусею і ледь не спалив дім вщент, вирішивши розпалити багаття в метрі від стіни будинку", - розповідають користувачі.

Сирний злочин

Історій про те, як гості викрадали або брали їжу не спитавши, користувачі сервісу розповіли вдосталь. Цікаво, що дуже велика кількість таких історій за дивним збігом стосуються саме сиру. Ось одна з таких:

"Увесь час, коли хлопець був зі мною, 90% його добової порції калорій припадало на скибочки американського сиру з холодильника. Я готувала великі страви і питала його, чи він голодний. Він казав, що все в порядку, і йшов до холодильника за сиром. Напевно, за цей місяць я пережила 2 десятки пачок сиру. Не так вже й багато, але я втомилася постійно купувати сир. Єдиним позитивним моментом було те, що він залишив у моєму домі пару гарних окулярів Oakleys за 200 доларів. Носила їх кілька років. Оплата за весь сир".

Інциденти на кухні

За якими тільки справами своїх гостей не заставали користувачі. Деякі епізоди - неймовірно бридкі.

"Застукав друга свого друга за мастурбацією в мою кухонну раковину о 2 годині ночі", "Прийшов додому і побачив, як гість сидить в трусах на моїй кухні, миє ноги і підстригає нігті в раковину", - ділилися автори.

Диктатори

В деяких випадках гості не тільки не збиралися люб’язно дотримуватися правил, які встановлюють власники оселі, а й диктували свої, подекуди - абсурдні.

"Мати дружини забороняла нам займатися коханням. У нашому власному домі. Я сказав їй, що коли вона почне сплачувати рахунки або купувати продукти тут, вона зможе мати слово. В іншому випадку, у цьому будинку є 2 двері, нехай вибере одну і не повертається", - емоційно розповів один з відвідувачів сайту.

Як пухнастики стають ворогами

Катастрофу в домі можуть спровокувати не тільки гості, а й їхні хатні улюбленці, яких ви люб’язно пускаєте в оселю разом із власниками. До прикладу, якщо у них є блохи.

"Я дозволив подрузі та її собаці залишитися у мене вдома на вихідні, доки мене не було. Вона залишила мою кухню в стані катастрофи, задні двері не закриті, і, що найприємніше, — блохи. Я спитав її прямо, чи робила вона собаці профілактику від бліх, і вона запевнила мене, що так. Після вона зізналася, що "профілактика від бліх" складала з дріжджів та часнику. Вона не запропонувала мені допомогу у ремонті будинку чи компенсацію, а я більше її не запрошував", - розповів користувач.

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