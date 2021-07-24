​​​​​​​У своїй заяві пані Олен заявила, що скоїла "серйозну помилку".

Німецька журналістка вибачилась після того, як її спіймали на розмазуванні бруду на одязі за кілька хвилин до виступу по телебаченню у постраждалому внаслідок повені місті.

Про це пише BBC.

39-річна Сюзанна Олен заявила, що їй соромно за такий вигляд.

Водночас телекомпанія RTL, де працює журналістка, відсторонила жінку від роботи за порушення корпоративної етики. Відео неприємного конфузу став у мережі вірусним.

Читайте такожУ центрі Києва під будівлею МЗС помітили двох кіз (фото)У своїй заяві пані Олен заявила, що скоїла "серйозну помилку". Вона вела репортаж з Бад-Мюнстерайфеля у Північній Рейн-Вестфалії, де минулого тижня випала рекордна кількість опадів. Проливні дощі зруйнували будинки і забрали життя десятків мешканців.

39-річна репортерка зазначила, що допомагала постраждалим за кілька днів до зйомок у програмі "Добрий ранок, Німеччино" на RTL. Але напередодні виходу в ефір їй "було соромно стояти перед камерою у чистому одязі". Не задумуючись, вона додала: "Я розмазала бруд на одязі".

Сторонні спостерігачі зняли в цей момент відео, на якому пані Олен нахиляється, щоби розмазати бруд на руках та одязі.

Журналістку відправили у відпустку. Телекомпанія не відповіла, чи будуть вживати якісь заходи щодо поведінки своєї співробітниці.

Минулого тижня на Німеччину налетів циклон "Бернд", який приніс з собою потужні дощі відразу в кілька федеральних землях країни. В результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб.

Через безперервні зливи та спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повінь. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були залучені вертольоти.

Минулої суботи кількість загиблих в результаті руйнівної повені на заході Німеччини зросла до 133 осіб.

Автор: Яна Ставська