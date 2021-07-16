Вже відомо про майже 60 загиблих внаслідок стихії.

У Німеччині, яка страждає від сильної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб.

Про це повідомляє REUTERS.

"Наразі виходимо з того, що є близько 1,3 тис. зниклих. В одному тільки районі окружного міста Бад-Нойенар-Арвайлер вранці було близько тисячі викликів, рятувальні операції тривають в цей час. Попри складну обстановку остаточні висновки щодо ситуації в цей час неможливі", - розповіли в керівництві округу.

За уточненими даними, не менше 59 осіб у різних районах на заході ФРН загинули.

За інформацією DW, через безперервні зливи та спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повінь. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були залучені вертольоти.

Нагадаємо, екстремальні зливи також обрушилися на Бельгію. Там у двох провінціях сталися повені, вони оголошені зоною стихійного лиха.

Раніше ураган пронісся Варшавою. Негода пошкодила кілька десятків будинків. Найбільше дісталося південним околицям міста. Там залило вулиці, повалило дерева, затопило одну зі станцій метро.

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Автор: Катерина Лиманська