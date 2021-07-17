Дані про жертви повені не остаточні, оскільки багато людей числяться зниклими безвісти.

Кількість загиблих в результаті руйнівної повені на заході Німеччини зросла до 133 осіб.

Як повідомляє Deutsche Welle, тільки в окрузі Арвайлер у федеральній землі Рейнланд-Пфальц жертвами стали понад 90 осіб, різні травми отримали не менше 618 осіб.

А за даними Міністерства внутрішніх справ Північного Рейну - Вестфалії, в цій землі загинули 43 людини.

Є побоювання, що дані про загиблих не остаточні, оскільки через більш ніж дві доби після катастрофи десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти.

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Міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер відмовився озвучувати деталі до тих пір, поки повністю не стане ясний масштаб руйнувань і заподіяної шкоди, проте відомо, що після повені у 2002 році на Ельбі та Дунаї, від якого постраждали вісім земель Німеччини, федеральний уряд створив фонд допомоги постраждалим від повеней у розмірі 8 млрд євро.

Повені у Німеччині: що відомо

На Німеччину налетів циклон "Бернд", який приніс з собою потужні дощі відразу в кілька федеральних землях країни. В результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб.

Через безперервні зливи та спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повінь. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були залучені вертольоти.

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Автор: Катерина Гірник