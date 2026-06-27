У морях Греції з’явилася отруйна риба-кролик: наскільки вона небезпечна

Вона може перерізати рибальські сітки та завдавати серйозних травм.

Останніми днями у ЗМІ поширилася інформація про те, що моря Греції заполонив небезпечний інвазивний вид – риба-кролик (Lagocephalus sceleratus). Чи становить вона загрозу для туристів і як поводитися, щоб не наражати себе на небезпеку, – пояснюють експерти.

Як пише news.ro, фахівці Національного музею природної історії Румунії запевняють, що туристам не варто панікувати через новини про поширення риби-кролика. Головне – дотримуватися обережності.

"Для туристів послання просте: насолоджуйтеся морем, спостерігайте за морською фауною з повагою та уникайте дотиків до незнайомих тварин. Не забуваймо, що море – це не басейн, а складна й жива екосистема, яку ми вивчаємо з повагою та обережністю", – підкреслюють вони.

Відео дня

Риба-кролик – що про неї відомо

Ця риба, яка спочатку мешкала в Індо-Тихоокеанському регіоні, потрапила до Середземного моря через Суецький канал і в останні десятиліття швидко розширила свій ареал. Сьогодні фахівці вважають її одним із найбільш проблемних інвазивних видів у східному Середземномор’ї, оскільки вона впливає на місцеві екосистеми та діяльність рибалок.

Назва "риба-кролик" походить від її чотирьох міцних зубів, з’єднаних у дзьобоподібну структуру, що нагадує різці кролика. За їх допомогою вона може розбивати мушлі, перерізати рибальські сітки та завдавати серйозних травм у разі неправильного поводження.

Хоча були повідомлення про випадки укусів цієї риби в Греції та інших середземноморських країнах, такі інциденти рідкісні й зазвичай трапляються, коли люди намагаються доторкнутися, погодувати або зловити цих риб.

Експерти рекомендують не турбувати цю рибу і спостерігати за нею здалеку, як і за будь-якими іншими дикими тваринами.

Менш відома загроза полягає в тому, що цей вид здатний накопичувати тетродотоксин, один із найпотужніших відомих природних токсинів. З цієї причини рибу-кролика не можна вживати в їжу.

Раніше вчені в Тихому океані виявили новий вид глибоководних риб – акул-привидів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: