За останні роки поблизу стратегічних обʼєктів Німеччини зафіксували сотні БПЛА

Берлін щодня стикається з гібридними загрозами.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в Німеччині різко зросла кількість провокацій, повʼязаних з прольотом невідомих БПЛА. Про це повідомив речник Оперативного командування Бундесверу виданню RND.

"Загалом за останні роки було зареєстровано кілька сотень випадків ймовірних прольотів дронів у зоні відповідальності Бундесверу. Повідомлення стосуються переважно окремих дронів, але іноді й роїв дронів", – сказав він.

Зазначається, що речник не надав подробиць подібних інцидентів, однак заявив, що Німеччина щодня стикається з гібридними загрозами. Серед них, зокрема, дезінформація, фейкові новини, кібератаки, шпигунство і саботаж.

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Інциденти з дронами в Німеччині: що відомо

Нагадаємо, раніше в Німеччині поблизу аеропорту з українськими транспортними літаками знайшли безпілотник з вибухівкою. Пізніше стало відомо, що цей дрон врізався в український вантажний літак, але не вибухнув. За даними ЗМІ, дрон мав таку кількість вибухівки, якої було б достатньо для знищення літака.

За даними The Wall Street Journal, розвідка США повʼязує цей інцидент з Росією. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав ситуацію принципово новою загрозою.

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