Два найбільші зернові термінали Росії припинили роботу після українських ударів, – Reuters

Російський аграрний експорт через ключові порти може бути зупинений.

Два найбільші зернові термінали Росії в південному порту Новоросійськ призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських дронів, повідомили Reuters джерела в галузі.

Росія – наразі найбільший у світі експортер пшениці, і більша частина цього експорту відвантажується через її чорноморські порти, такі як Новоросійськ. Місцеві експерти зернової галузі попередили минулого місяця, що атаки українських безпілотників можуть у найближчому майбутньому зупинити російський експорт зерна через Чорне море.

За даними джерел, один з зернових терміналів у Новоросійську, експортна потужність якого становить 8,5 мільйона метричних тонн на рік, призупинив роботу, і зараз проводиться оцінка збитків. Речник холдингу "Деметра", якому належить термінал, лише повідомив, що термінал зазнав невизначених пошкоджень, і відмовився від подальших коментарів.

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Ще один великий зерновий термінал "Новоросійський комбінат хлібопродуктів" з експортною потужністю 7,1 мільйона метричних тонн на рік, також був пошкоджений і призупинив роботу, повідомляють джерела. "ОЗК", його основний власник, заявив, що термінал пошкоджено і що ніхто не постраждав. Компанія пообіцяла, що надасть додаткову інформацію, коли вона стане доступною.

Окрім терміналів експорту зерна, у Новоросійську також розташована інфраструктура експорту нафти, зокрема для Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який частково належить американським нафтовим гігантам Chevron та Exxon і здійснює експорт казахстанської нафти на ринок.

У середу Financial Times повідомили, що Україна припинила свої удари по танкерах, що обслуговують КТК, після прохання віце-президента США Дж. Д. Венса. Немає жодних ознак того, що КТК або танкери, що забирають нафту з трубопроводу, були уражені під час нічних атак.

Війна Росії проти українських аграріїв – головні новини

Рух суден до портів Великої Одеси фактично призупинено з 22 липня. За даними Інституту дослідження війни (ISW), Росія хоче зупинити сухопутний агроекспорт з України слідом за морським. Окупанти цілеспрямовано б’ють по мостах "сухопутного коридору" через Дністер.

Тільки за минулий рік Росія вкрала і експортувала як власне понад 2 мільйони тонн зерна з тимчасово окупованих територій України.

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