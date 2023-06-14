Щоб дістатися до пабу The Old Forge в Шотландії, потрібно пройти пішки більше 24 кілометрів.

Заклад The Old Forge, який називають найвіддаленішим пабом Великої Британії, цього літа запустить мотивуючу акцію для любителів піших походів.

Як пише The Independent, з 1 липня 2023 року туристів, які доберуться до закладу, розташованого на північному березі озера Лох-Невіс в Шотландії, будуть пригощати безкоштовним пивом по прибуттю. Для цього їм потрібно буде пройти пішки 15 миль (24,1 кілометр) шотландським нагір'ям.

Щоб отримати заповітний пінний напій, відважним подорожнім потрібно буде вимовити слово Wiggle – акцію організував однойменний спортивний рітейлер спільно з місцевою мініпивоварнею Knoydart Brewery в рамках рекламної кампанії їхнього нового пива Trale. Цей 5,1-відсотковий золотий ель з цитрусовими нотками буде доступний лише в пабі The Old Forge, який цього літа знову відкриває свої двері для гостей після масштабного ремонту.

В одні руки можна буде отримати тільки дві пляшки цього пива. Акція буде діяти доти, поки не вичерпаються його запаси.

Як повідомляв УНІАН, раніше новозеландська мережа піцерій Hell Pizza надала клієнтам можливість заплатити за піцу після їхньої смерті – вони зможуть включити рахунок з ресторану в свій заповіт. За перші кілька днів дії акції, свої заявки на участь у ній подали понад 10 тисяч осіб.

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