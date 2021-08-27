Повідомлення за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі направлено до Нацполіції.

Щеплені не включеною до переліку ВООЗ вакциною "Гам-ковід-вак" (аналог "Sputnik-V") громадяни Білорусі намагалися потрапити до України, пропонуючи прикордонникам хабар.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Російської вакцини білоруського виробництва немає у переліку рекомендованих для екстреного застосування від ВООЗ, тому іноземців відмовилися пропускати.

Один з членів родини натомість запропонував прикордонникам хабар у розмірі 50 доларів, щоби їх безперешкодно пропустили до України.

Повідомлення за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі направлено до Нацполіції.

Читайте такожУ Чорногорії оголосили переможця чемпіонату з ліні"Факт вчинення кримінального правопорушення громадянином Білорусі зафіксовано, грошові кошти вилучено. Громадян Республіки Білорусь не пропущено через кордон", – інформують прикордонники.

Наразі іноземцям, які бажають потрапити до України, потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР чи експрес-тестування на COVID-19, які проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, чи відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

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Автор: Яна Ставська