Експерти з холодильного обладнання розкрили помилки, яких припусається багато хто з нас.

Багато хто з нас використовує холодильники неправильно. Наприклад, чимало людей використовують дверцята для зберігання молока. Про це йдеться у матеріалі Express.

Експерти з холодильного обладнання розкрили помилки, яких багато хто з нас припускається, користуючись холодильниками - зокрема, ставлячи молоко в дверцята.

Перевантаження нашого холодильника є однією з найпоширеніших помилок, які ми всі робимо, каже провідний кулінарний менеджер Miele GB Сезар Фернандес.Він пояснив, що переповнені холодильники страждають від поганого повітряного потоку. Через це кухонному приладу важче підтримувати постійну температуру.

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Сезар каже, що холодильники не повинні бути захаращеними, а надлишок запасів – це "велике ні-ні". Проте порожньому холодильнику доводиться більше працювати, щоб регулювати температуру, споживаючи більше енергії, тому вкрай важливо знайти правильний баланс.

Він також рекомендує проводити щомісячне глибоке очищення наших холодильників – і він дає чудову пораду, як найкраще це зробити. Очевидно, що краще прибрати всі полиці та ящики, але слід уникати агресивних хімікатів.

Замість цього використовуйте м’який миючий засіб або суміш води та харчової соди. Сезар рекомендує тримати в холодильнику невелику тарілку з кавовими зернами або бікарбонатною содою. Він каже, що вони чудово вбирають небажані запахи:

"Ви можете зберігати їх у дверцятах холодильника, при цьому ви точно не повинні зберігати молоко чи інші молочні продукти в цій частині холодильника".

У свою чергу Люсінда Ханкін, кулінарний стиліст служби рецептів Gousto, каже, що для цього є вагома причина. Вона пояснила, що дверцята - це місце, де температура холодильника коливається найбільше. І найкраще, якщо це можливо, тримати молочні продукти при постійній температурі.

Експерт каже, що їх варто зберігати в найхолоднішій частині холодильника – ззаду, де температура більш стабільна.

Вона також радить зберігати молочні продукти в оригінальній упаковці або в добре закритому контейнері, щоб запобігти впливу повітря, яке може прискорити псування.

Люсінда також має кілька спеціальних порад щодо м’яких сирів. Вона каже, що це гарна ідея зберігати їх на вощеному папері, перш ніж поміщати в контейнер - це дозволить їм "дихати", водночас залишатися захищеними.

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