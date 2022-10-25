Президента ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру подякували за надані Україні системи ППО "IRIS-T" букетом з ірисами.
Про це пише "Укрзалізниця".
"Концентрація ірисів на фото в купе нашого ранкового дипломатичного поїзда не випадкова: любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш", - поділилися в прес-службі компанії.
Окремо німецький журналіст Маттіас Дейс виставив у Twitter фото листівок, переданих Штайнмаєру дорогою до Києва.
На листівках зображений все той же комплекс "IRIS-T" з написом: "Спасибі за німецьку підтримку".
Штайнмаєр в Україні
Штайнмаєр прибув до Києва з неоголошеним візитом. Федеральний президент мав намір відвідати Україну ще в квітні, але українська влада тоді відхилила його запит через зв'язки глави ФРН з Росією.
Поставки IRIS-Т в Україну: що відомо
10 жовтня Німеччина оголосила, що у відповідь на масований ракетний удар по містах України з боку Російської Федерації в Україну відправили першу з чотирьох систем ППО IRIS-T. Решту передадуть у 2023 році.
Наданий Берліном зенітно-ракетний комплекс IRIS-T був успішно інтегрований в систему протиповітряної оборони України і продемонстрував перші результати роботи.