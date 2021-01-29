Адвокат "шамана" вважає, що сенатори повинні вислухати тих, хто виявився схильний до підбурювань з боку Трампа.

Американець Джейкоб Ченслі, який штурмував Капітолій в костюмі шамана, захотів дати свідчення проти колишнього президента США Дональда Трампа в ході слухань щодо його імпічменту.

Про це повідомив Associated Press адвокат Ченслі Альберт Воткінс.

Адвокат вважає, що сенатори повинні вислухати тих, хто виявився схильний до підбурювань з боку Трампа.

За його словами, "шаман" був "надзвичайно вражений" Трампом, проте тепер відчуває розчарування через відмову політика помилувати учасників штурму Капітолію перед своїм відходом з поста президента.

"Він відчув себе так, немов президент зрадив його», - пояснив адвокат.

Як зазначає Associated Press, політики, що підтримують імпічмент Трампа, можуть використовувати свідчення його прихильників в ході процесу. Крім Ченслі, до теперішнього часу ще як мінімум чотири учасники атаки на Капітолій заявили про те, що «виконували накази Трампа».

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Штурм Капітолію в США

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик повинен зайняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: УНІАН