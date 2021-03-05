Охоронець магазину з останніх сил тримався за перила.

У Полтаві люди штовхалися в черзі в секонд-хенд і мало не зіштовхнули зі сходів охоронця.

Читайте такожУ центрі Києва блогер вмазав копу в обличчя тарілкою з вершками (відео)Відео опубліковано на сторінці Pavlovsky News у Facebook.

На ролику видно, що люди поспішають спуститися в магазин по сходах, штовхаючи один-одного. Охоронець магазину з останніх сил тримається за перила.

"Сьогодні вранці очевидці в Полтаві зняли багатометрову чергу з людей, які намагалися прорватися в магазин секонд-хенду. Деякі перехожі, побачивши те, що відбувається, не могли стримати сміх", - йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН