У Полтаві люди штовхалися в черзі в секонд-хенд і мало не зіштовхнули зі сходів охоронця.
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На ролику видно, що люди поспішають спуститися в магазин по сходах, штовхаючи один-одного. Охоронець магазину з останніх сил тримається за перила.
"Сьогодні вранці очевидці в Полтаві зняли багатометрову чергу з людей, які намагалися прорватися в магазин секонд-хенду. Деякі перехожі, побачивши те, що відбувається, не могли стримати сміх", - йдеться в повідомленні.
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