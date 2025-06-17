Така норма кави допомагає запобігти серцевим захворюванням і діабету.

Останні дослідження показали, що ранкова чашка кави не просто допомагає прокинутися і підбадьоритися. Виявляється, вживання кави також знижує ризик деяких захворювань і, відповідно, зменшує ризик ранньої смерті.

Як пише Earth.com, метааналіз 2025 року, опублікований у Frontiers in Nutrition, показав, що у людей із діабетом, які споживали від однієї до чотирьох чашок кави на день, знизився ризик серцевих захворювань і смертності.

Вчені вказують, що антиоксидантні компоненти в каві арабіка можуть відігравати роль у захисті клітин від стресу. Також деякі сорти кави містять речовини, які можуть допомогти організму керувати холестерином. Вони також можуть підтримувати активність інсуліну, що є фактором підтримки здорового рівня глюкози.

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Зазначається, що безпечна межа для більшості здорових дорослих становить близько 400 міліграмів кофеїну на день, що становить приблизно чотири чашки по 8 унцій (250 мл).

При перевищенні цієї кількості можуть виникнути такі проблеми, як безсоння або нервозність, а також проблеми з травленням у деяких випадках.

Користь кави при діабеті

Помірне споживання кави пов'язане з поліпшенням чутливості до інсуліну, що допомагає організму ефективніше переносити глюкозу з крові в клітини. Цей ефект може знизити ризик розвитку діабету 2 типу і допомогти людям з цим захворюванням краще контролювати рівень цукру в крові.

Кофеїн також може по-різному впливати на метаболізм глюкози у кожної людини. У деяких він може трохи підвищувати рівень цукру в крові на короткий час. Вплив залежить від генетики, переносимості кофеїну і того, що з'їдено з кавою або після неї, зазначають експерти.

У великому опитуванні ті, хто повідомляв про кілька випитих чашок кави на день, мали нижчі показники ускладнень порівняно з тими, хто не пив.

Замість чаю

Чай має схожість із кавою, оскільки містить біоактивні сполуки, які можуть підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Листя Camellia sinensis містять поліфеноли, які можуть допомогти зменшити запалення. Це може бути особливо актуально для людей, які стежать за рівнем цукру в крові.

Аналіз показав, що у людей з діабетом, які випивали до двох чашок чаю на день, спостерігалися сприятливі тенденції, пов'язані з серцевими захворюваннями і смертністю.

Раніше УНІАН пояснював, який сорт кави кращий - арабіка чи робуста - і розповідав про їхні переваги та недоліки.

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