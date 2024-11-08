Люди зазвичай використовують більше прального засобу, ніж потрібно.

Мірна чашка, яка надається виробником разом з рідким пральним засобом, майже в 10 разів більша, ніж насправді потрібно. Про це стверджують професіонали з компанії Appliance Doctors, пише New York Post.

"Це просто ще одна тактика, яку використовують виробники, щоб змусити вас витрачати більше на їхні продукти", - сказали вони.

Спеціалісти з прибирання рекомендують використовувати лише дві чайні ложки рідкого прального засобу або дві столові ложки порошку.

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"Можливо, це не так багато в дозаторі, але повірте нам, саме стільки миючого засобу вам дійсно потрібно для стандартного прання одягу", - поділилися експерти.

Експерти з клінінгу також запевняють, що навіть якщо ваш одяг дуже забруднений, більше порошку додавати не потрібно.

"Видалення плям і попереднє замочування білизни є більш ефективним способом прання сильно забрудненого одягу", - сказали вони.

Крім цього, співрозмовники видання зауважили, що надмірна кількість прального засобу скорочує термін служби пральної машини:

"Мені довелося віддати в ремонт пральну машину, і майстер порадив нам використовувати лише одну чайну ложку прального засобу. Я був шокований! Він сказав, що машини краще перуть з меншою кількістю порошку. Більше того, та кількість засобу, яку зазначають в інструкціях виробники, скорочує термін служби машини".

Уникнути можливості надлишку прального порошку також допоможе використання пральної машини з високотехнологічними функціями, яка сама зважує одяг і визначає скільки прального засобу слід додати.

Інші поради щодо прання

Раніше УНІАН писав, як не руйнувати свою пральну машину. За словами експертів, не можна залишати блискавки відкритими, а кишені повними.

Також не варто використовувати забагато порошку та ополіскувача, чистити пральну машину та видаляти ворсинки з сушарки.

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