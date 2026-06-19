Скільки вітряків треба для заміни одного ядерного реактора: вчені підрахували

Вчені продовжують шукати способи підвищити ефективність вітрогенераторів.

Атомна енергетика є одним із найефективніших способів виробництва електроенергії, але розвиток відновлюваних джерел енергії також доводить свою ефективність.

Експерти підрахували, скільки вітрових турбін знадобиться, щоб замінити один середній ядерний реактор, пише Slashgear. Як розповів заступник директора Центру досліджень енергетичної та екологічної політики Массачусетського технологічного інституту Джон Парсонс, щоб виробити такий самий обсяг електроенергії, як у стандартного атомного реактора потужністю близько 900 мегават, необхідно встановити приблизно 800 наземних вітрових турбін.

Головна проблема полягає в тому, що атомні електростанції можуть працювати безперервно, тоді як ефективність вітроенергетики безпосередньо залежить від сили вітру.

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При цьому будівництво вітропарку такої потужності займе дуже велику територію. За оцінками фахівців, загальна площа вітроелектростанції може бути приблизно в тисячу разів більшою за територію, необхідну для ядерного реактора. Навіть якщо враховувати лише ділянки, безпосередньо зайняті турбінами, вітропарк все одно займатиме приблизно вдесятеро більше місця.

Тим часом вчені продовжують шукати способи підвищити ефективність вітрогенераторів. Один із найбільш незвичайних проєктів розробляє китайська компанія. Вона має намір створити повітряні вітрові турбіни, здатні працювати на висоті близько 2 км над землею.

У січні 2026 року розробники успішно випробували перший прототип такої установки. Апарат, що нагадує гібрид дирижабля та ракети, використовує сильніші та стабільніші повітряні потоки на великій висоті, а вироблена енергія передається на землю через спеціальний кабель.

Випробування показали, що одна повітряна турбіна може генерувати до 3 мегават енергії. Це означає, що для досягнення потужності середнього ядерного реактора знадобиться близько 300 таких установок замість 800 традиційних наземних вітряків.

Втім, технологія поки що перебуває на стадії розробки й ще не вийшла на комерційний ринок.

Ще одним способом підвищення ефективності галузі стає збільшення розмірів турбін. У США та Європі вже активно встановлюють більші моделі, які здатні виробляти значно більше електроенергії. За прогнозами експертів, до 2035 року нові морські вітрові турбіни вироблятимуть майже втричі більше енергії, ніж установки, побудовані 20 років тому.

Дослідники також відзначили несподіваний екологічний ефект вітропарків. Деякі морські вітроелектростанції з часом перетворилися на своєрідні притулки для різних видів тварин, зокрема риб, омарів і тюленів, що позитивно впливає на місцеві екосистеми.

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Раніше повідомлялося, що перед тим, як проникнути в будинок, злодії вивчають його за допомогою Google Maps. Таким чином, зломщики використовують нові методи, отримуючи вигоду від розвитку технологій. Однак є спосіб захиститися від цього.

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