Крихітне село в Іспанії спровокувало бум серед туристів: усе через унікальне явище

Повна фаза затемнення спостерігатиметься лише у вузькій смузі, що перетне Європу.

Майже безлюдне крихітне село Авельяноса-де-Муньйо в Іспанії готується до однієї незвичайної ночі, яка може зробити його одним із найпопулярніших місць на планеті, повідомляє BBC.

Йдеться, що в Авельяноса-де-Муньйо в північній іспанській провінції Бургос, тиша здається майже абсолютною. Тут немає ані магазинів, ані ресторанів. Є бар, який давно не відчиняється, і винний льох, що вже ніколи не прийматиме відвідувачів. Одна, якщо прислухатися, село все ж живе своїм життям. Над лавандовими кущами, випаленими літнім сонцем, дзижчать великі бджоли-теслярі. Між кам'яними дахами стрімко літають ластівки, а десь удалині чути гул самотнього трактора – чи не єдину ознаку людської діяльності.

Раз на тиждень вузькими вулицями проїжджає білий фургон із сусідньої пекарні, який привозить хліб кільком місцевим жителям. Це ненадовго порушує звичний спокій села.

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Саме так минає життя його небагатьох мешканців – у місці, де більшість днів не відбувається практично нічого. Однак цього літа все зміниться.

12 серпня 2026 року над Атлантичним океаном пройде повне сонячне затемнення – перше, яке можна буде побачити з материкової Європи з 1999 року. За словами фізикині з Мадрида Марії Тереси Лопес Санчес, це буде перше повне сонячне затемнення, видиме з материкової Іспанії з 1912 року.

Повна фаза затемнення спостерігатиметься лише у вузькій смузі, що перетне Європу, і Авельяноса-де-Муньйо опиниться просто в її центрі.

Особливо привабливим це місце робить навколишній ландшафт: золотисті пшеничні поля, невисокі пагорби та відкритий західний горизонт без висотної забудови, майже повна відсутність штучного освітлення і значно менше людей, ніж у відоміших місцях для спостереження.

Темрява настане двічі за вечір

Особливо унікальним це затемнення робить його час. Воно відбудеться незадовго до заходу сонця, тому люди зможуть спостерігати незвичне явище – дві сутінки протягом одного вечора.

"Це ніби пережити два заходи сонця за кілька хвилин", – пояснює Лопес.

А вже після настання ночі на небі можна буде побачити метеорний потік Персеїди, що зробить збіг астрономічних явищ справді винятковим.

Мешканка села - 89-річна Сара Альварес Родрігес, яка народилася тут у 1937 році й ніколи не переїжджала, радить усім підніматися до місцевої печери.

"Звідти видно абсолютно все", – каже вона.

За її словами, у 1950-х роках у селі проживало близько 200 людей. Тут працювали кілька магазинів, а місцеві торговці навіть розвозили рибу велосипедами сусідніми селами.

73-річний Рауль Гранде Ревілья, який виріс у селі, але ще дитиною переїхав до Мадрида, згадує листоношу, що доставляв пошту верхи на віслюку. Тварина настільки добре знала маршрут, що сама зупинялася біля кожного будинку та місцевого поштового відділення.

Протягом поколінь мешканці жили завдяки землеробству, виноградникам, городам і тваринництву.

Однак із механізацією сільського господарства роботи стало менше, і люди почали масово переїжджати до Мадрида, Більбао, Барселони та інших міст.

Сьогодні на навколишніх пагорбах пасеться більше кіз, ніж у селі залишилося постійних жителів, а на місці колишніх полів працюють лише окремі фермери серед безкраїх соняшникових плантацій.

Затемнення повертає людей додому

Цього літа унікальне астрономічне явище стане приводом для багатьох колишніх жителів повернутися до рідного села.

Рауль Гранде приїде разом із дружиною, сином, онуками, друзями та іншими родичами. Його брат також привезе дітей, онука та сестру.

Загалом лише їхня родина збільшить населення села приблизно на 20 осіб, фактично подвоївши кількість людей, які перебуватимуть тут тієї ночі.

За словами Сари Альварес, інші мешканці також прийматимуть друзів і родичів, які приїдуть не лише з різних регіонів Іспанії, а й із Великої Британії, Франції та Венесуели.

Професорка кафедри географії Університету Сантьяго-де-Компостела Лукрація Лопес зазначає, що такі унікальні події допомагають людям знову відкривати місця, з якими вони колись були пов'язані.

Готель Parador de Lerma, який розташований у колишньому палаці герцога Лерми неподалік села, був повністю заброньований ще у 2022 році.

За словами представника туристичної ради регіону Кастилія-і-Леон Альберто Боске Коельйо, така ситуація спостерігається по всьому регіону.

"Практично всі місця для розміщення були заброньовані дуже заздалегідь. Любителі затемнень шукали не найвідоміше місце, а те, де будуть найкращі умови для спостереження", – зазначив він.

Рауль Гранде також розповів про сім'ю з Каліфорнії, яка планує приїхати до Іспанії спеціально заради затемнення.

Щоб туристи не залишилися в Мадриді й не пропустили повну фазу явища, він особисто обійшов будинки Авельяноса-де-Муньйо в пошуках господарів, готових прийняти гостей.

На його думку, саме це маленьке село є найкращим місцем в Іспанії, щоб побачити одну з найвидовищніших астрономічних подій десятиліття.

Сонячні затемнення - туристичний переполох

Нагадаємо, готелі в місті Данідін (Нова Зеландія) забронювали на два роки вперед, бо місто готується до першого повного сонячного затемнення. За останні 850 років явище тут можна буде спостерігати вперше. О 16:17 22 липня 2028 року Місяць пройде перед Сонцем, кинувши смугу тіні шириною приблизно 100 км на частину півдня Нової Зеландії та відповідні райони - від популярного туристичного напрямку Квінстаун на заході до міста Данідін на сході - зануряться у повну темряву майже на 3 хвилини.

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