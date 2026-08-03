Досить нахабніти: в Італії з’явиться більше безкоштовних пляжів

Італійська влада вирішила взятися за знахабнілих власників приватних пляжів.

Останніми роками дедалі частіше можна було почути скарги від туристів на практику платних пляжів в Італії, яких стає дедалі більше.

Однак, судячи з усього, італійська влада втомилася від нахабства власників приватних пляжів, які захоплюють дедалі більше простору на березі моря і змушують туристів платити завищені ціни за їхнє відвідування, пише Tagesschau.

Зокрема, у кількох регіонах планується закрити приватні пляжні клуби та перетворити їх на громадські.

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Наприклад, на римському міському пляжі Остія, за розпорядженням місцевої ради, у розпал сезону відпусток було закрито та знесено кілька приватних пляжних клубів. На їхньому місці буде побудовано громадський пляж, вільно доступний для всіх.

У найближчому майбутньому влада Риму планує збільшити площу безкоштовного пляжу з нинішніх 1,2 кілометра до 6,5 кілометра (з 11,3 кілометра загальної площі). Крім того, замість 70 приватних пляжних клубів у майбутньому в Остії залишиться лише 35.

Це пов'язано з тим, що, як і в інших країнах Європи, берегова лінія в Італії фактично належить державі, а тому, згідно із законом, берег має бути вільним і загальнодоступним скрізь. Однак насправді понад половина пляжів перебуває у приватній оренді – й тривалий час влада закривала на це очі, здаючи їх в оренду неофіційно за сміховинно низькими цінами.

У результаті на сьогодні вздовж 7500 кілометрів середземноморського узбережжя Італії розташовані тисячі приватних пляжних закладів (stabilimenti balnear), які здають в оренду шезлонги та парасольки – офіційно їх налічується понад 7300, проте реальна кількість може бути значно більшою. Більшість із них – сімейні підприємства.

Наразі середня ціна оренди двох шезлонгів і парасольки становить близько 40 євро на день. У деяких регіонах, таких як Тоскана, це може бути значно дорожче.

Особливості пляжів в Італії

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, станом на травень 2026 року в Італії налічувалося 525 пляжів, нагороджених "Блакитним прапором".

Однак через великий ажіотаж цього літа туристи змушені бронювати місця на деяких із популярних італійських пляжів заздалегідь – і, звісно, це не безкоштовно.

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