'Джекпот для кол-центрів': НБУ змусив 'Укрпошту' розкривати персональні дані, - Смілянський

Повне ім’я, податковий номер та номер банківської картки з’являться в публічному доступі.

Всі надавачі фінансових послуг в Україні, такі як банки та поштові оператори, будуть зобов'язані друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі особисті дані клієнтів. Зокрема, це повне ім'я платника, РНОКПП (податковий номер) та повний номер банківської картки, повідомляє голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він вказує, що дані вимоги затверджено відповідно до постанов правління Нацбанку № 163 від 29.07.2022, № 103 від 25.09.2018 (з останніми змінами) та відповідних інструкцій. Вже з 1 серпня нові правила почали діяти для "Укрпошти".

"Йдеться не про електронний обмін інформацією, який ще можна було б якось пояснити вимогами запобігання ухилянню від податків чи відмиванню коштів. Ні. Її потрібно саме друкувати на паперовому чеку. Ще б додали CVV-код та термін дії картки – і можна оголошувати "джекпот" для кол-центрів", – обурюється Смілянський новацією від НБУ.

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На думку очільника "Укрпошти", нові правила від Нацбанку не є ані вимогою міжнародних партнерів, ані вимогою МВФ і навпаки суперечать міжнародному досвіду.

"У США закон FACTA та правила платіжних систем суворо забороняють друкувати повні дані карток (максимум 5 останніх цифр). У ЄС податкові номери підлягають особливому захисту за GDPR та принципом мінімізації даних, а їх друк на публічних чеках порушує базові стандарти приватності. Франція та Швеція відмовилися від автоматичного друку паперових чеків, виключно на вимогу клієнта", – звертає увагу Смілянський.

Він також повідомив, що регуляторні акти Нацбанку непідконтрольні Кабміну.

"Повертаємося до 50-сантиметрових квитанцій із повними персональними даними. Якщо вам цікаво, як Кабінет міністрів дозволив ухвалення постанов, які суперечать європейським нормам, коли країна обговорює вступ до ЄС, то тут я маю відповідь. Бо НБУ багато років тому отримав право (ексклюзивне, ні в кого його немає) видавати регуляторні акти без юстування, тобто без перевірки урядом і міністерством юстиції на відповідність. Той випадок, коли незалежність переростає в безкарність", – пояснює голова "Укрпошти".

Він підкреслює, що категорично не погоджується з новими вимогами, але відповідно до закону компанія буде їх виконувати. Він радить українцям обов’язково утилізувати чеки вдома, якщо в них не буде потреби.

"Всю інформацію про оплати АТ "Укрпошта", згідно із законодавством, зберігає в електронному вигляді", – підсумував Смілянський.

Конфлікт Смілянського та Пишного – головні новини

23 червня в Нацбанку заявили, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Його вимагали звільнити впродовж п’яти робочих днів.

У відповідь Смілянський заявив, що регулятор навмисно створює перешкоди роботі "Укрпошти" і пообіцяв, що голова НБУ Андрій Пишний "за все заплатить особисто".

Після закінчення терміна НБУ на звільнення Смілянського, останній повідомив, що продовжуватиме виконувати свої обов’язки на посаді очільника "Укрпошти".

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