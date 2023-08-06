Один з десяти людей взагалі не може його помітити

Ви мрієте про подорож, але не маєте можливості? Пропонуємо вам розважити себе веселою "туристичною" головоломкою, на якій вам потрібно знайти паспорт в асортименті предметів першої необхідності для подорожей. Головоломку створив виробник жіночого одягу Quiz, вона розміщена на сайті Miiror.

Отже, на малюнку зображені різні речі, необхідні для літньої подорожі - сонцезахисні окуляри, сонцезахисні креми, квитки та головні убори. Але вам потрібно знайти річ, без якої ви не зможете обійтися, особливо якщо ви подорожуєте потягом чи літаком – паспорт.

На те, щоб впоратися з цим завданням, у вас є 48 секунд.

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Якщо вам потрібна підказка, ви можете розділити зображення на частини. Якщо ви зробили це і все ще не змогли знайти паспорт, зосередьтеся на правій частині зображення. І майте на увазі, що паспорт дійсно добре прихований.

В середньому людям потрібно 48 секунд, щоб знайти паспорт, і один з 10 людей взагалі не може його помітити. Якщо ж вам вдалося впоратися із завданням за менший час – у вас дійсно орлиний зір.

Нижче картинка з правильною відповіддю - перевірте себе.

Також можете спробувати ще кілька головоломок, щоб потренувати свою уважність до дрібних деталей і просто відволіктися.

Наприклад, ось яскрава головоломка, на якій потрібно знайти три відмінності. Також можете перевірити свій характер за допомогою цієї оптичної ілюзії.

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