Мешканка Техасу, 26-річна модель Сара Саббат зробила татуювання на очах та ледь не втратила зір.
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Дівчина тимчасово осліпла через те, що під час сеансу майстер використовував занадто багато чорнила і мало фізіологічного розчину.
«Мені було дуже важко що-небудь робити. Я не могла дивитися телевізор, не могла перебувати в яскраво освітлених приміщеннях і на вулиці при денному світлі. Я була дуже засмучена. Нещодавно я сходила до окуліста і купила кілька крапель для очей. Зараз мені краще, але бачу я досі дуже погано», - зізналася жінка.
Американка запевнила, що не шкодує.
«З татуюваннями на очах я почуваюся набагато привабливіше. Попри те, що це негативно вплинуло на моє здоров'я, я рада своїй новій зовнішності. Я завжди хотіла бути покритою татуюваннями з голови до ніг», - підкреслила вона.
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