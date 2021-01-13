У США електрокар Tesla з активованою функцією автопілота зафіксував невидиму людину, яка нібито пересувається по кладовищу.
Відповідний відеоролик опублікував користувач Twitter Ovidiu Maciuc.
На записі видно, як на моніторі електрокара з'являється силует людини, яка пересувається кладовищем. Після цього водій піднімає камеру і починає знімати некрополь через лобове скло, проте жодних людей там немає.
Через деякий час "привид" пішов в протилежну від Tesla сторону і зник з екрана бортового комп'ютера.
Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh— Ovidiu Maciuc (@OMaciuc) January 12, 2021
Користувачі соціальної мережі в коментарях жартома відзначили, що, по всій видимості, це якась нова функція від Ілона Маска, яка дозволяє бачити привидів.
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