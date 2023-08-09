Трупи тварин виявили біля парку для вигулу собак.

В Ізраїлі величезна змія загинула при спробі з'їсти дикобраза. Голки дикобраза не дозволили змії виплюнути його і врешті-решт обидві тварини загинули.

Тіла тварин знайшли в Хошамі в парку для вигулу собак. Власники собак помітили велику чорну змію, що нерухомо лежить на землі, з таким же нерухомим дикобразом, що стирчить з її пащі, передає Jpost.

Еколог з рептилій з управління природи та парків Авіад Бар відвідав місце події і визначив, що це була неотруйна змія з виду чорних батогових зміїв, яка намагалася з'їсти дикобраза.

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"З аналізу ситуації можна припустити, що змія намагалася зжерти дикобраза і як тільки вирішила відмовитися від своєї незвичайної трапези, усвідомила всю серйозність своєї помилки", - констатував Бар.

"Односторонній напрямок голок дикобраза не дозволив змії виплюнути його, і врешті - решт і дикобраз, і змія зустріли свою смерть у трагічній ситуації", - констатував учений.

Що відомо про тварин

В Ізраїлі живуть три види дикобразів. Вони харчуються комахами, дрібними ссавцями, птахами та рептиліями, включаючи змій.

А чорна батогова змія є однією з найпоширеніших в Ізраїлі, а також найдовшою рептилією в країні. Вона не отруйна і вважається корисною для контролю популяції гризунів.

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