Чоловіка визволяли з ув'язнення фахівці.

Турист з Одеси застряг у кабінці сучасного туалету в Дніпрі. Його визволяли фахівці.

Про це пише ТСН.

Інцидент стався в сквері Прибережний. Одесит приїхав у місто на екскурсію. Зайшов в туалет, а ось вийти з нього вже не зміг, тому що заклинило замок кабінки. Він пробув в туалеті близько години, поки не приспіла допомога.

"Причиною даної ситуації став замок, який заклинив. Це перший випадок за два роки експлуатації. Зараз замок відремонтовано, санвузол працює справно. Сумарно турист пробув в туалеті трохи більше години, проте ніяких претензій або агресії з його боку не було", - повідомили прес-службі Дніпровської міськради.

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Автор: Анастасія Горбачова