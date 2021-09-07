Рятувальникам довелося розрізати металеву огорожу, бо дитина вже ніяк не могла вилізти "на волю".

На Сумщині хлопчик намагався пролізти через паркан та застряг. Судячи з усього, дитина не врахувала, що виросла за літо. Школяр вже не зміг визволитися самостійно, йому на допомогу прийшли рятувальники.

Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Сумській області.

6 вересня у місті Лебедин хлопчик застряг у металевому паркані на спортивному майданчику, який розташований на вулиці Героїв Майдану. Рятувальники отримали повідомлення про інцидент о 15:46, вони одразу виїхали визволяти дитину.

Читайте такожЯпонець роками крав жіночу спідню білизну з пралень (фото)"На місце виклику прибуло відділення чергового караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою механізованого інструменту обережно розрізали металеві елементи огорожі та вивільнили хлопчика. Медична допомога дитині не знадобилася", - додала прес-служба.

Порятунок дитини зняли на відео. Хлопчик лежав лицем униз, рятівники вберігали його від травм та тримали йому голову. До визволення дитини залучили 4 особи особового складу та спеціальну техніку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що чоловік примудрився проковтнути телефон, його довелося діставати лікарям.

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Автор: Поліна Кузенко