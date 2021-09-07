На Сумщині хлопчик намагався пролізти через паркан та застряг. Судячи з усього, дитина не врахувала, що виросла за літо. Школяр вже не зміг визволитися самостійно, йому на допомогу прийшли рятувальники.
Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Сумській області.
6 вересня у місті Лебедин хлопчик застряг у металевому паркані на спортивному майданчику, який розташований на вулиці Героїв Майдану. Рятувальники отримали повідомлення про інцидент о 15:46, вони одразу виїхали визволяти дитину.
Читайте такожЯпонець роками крав жіночу спідню білизну з пралень (фото)"На місце виклику прибуло відділення чергового караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою механізованого інструменту обережно розрізали металеві елементи огорожі та вивільнили хлопчика. Медична допомога дитині не знадобилася", - додала прес-служба.
Порятунок дитини зняли на відео. Хлопчик лежав лицем униз, рятівники вберігали його від травм та тримали йому голову. До визволення дитини залучили 4 особи особового складу та спеціальну техніку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що чоловік примудрився проковтнути телефон, його довелося діставати лікарям.
Також Вас можуть зацікавити новини:
- "Наш гетьман": кандидат у мери Харкова комічно закидав Порошенка лестощами (відео)
- "Ледь не зламала палець": у Києві тіктокер "розвів" продавщицю фальшивими грошима (відео)
- В Одесі викрили "липового" копа на "Ягуарі"
- У Києві водії сміттєвоза і трамвая не поділили дорогу й влаштували бійку: її показали на відео
- З’їсти чи злити в унітаз: у ДБР склали топ-5 курйозних спроб хабарників позбутися грошей