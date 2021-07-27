Жінка забігла до під’їзду харківської багатоповерхівки й справила потребу біля вхідних дверей, потрапивши на відео.
Відео опублікували у місцевому Telegram-каналі.
На відзнятих кадрах видно, що порушниця кудись сильно поспішала з кількома пакетами, але біля входу зупинилася і присіла. За кілька секунд жінка встала і побігла далі.
Біля ліфта вона знову зупинилася і набрала когось телефоном, після чого ввійшла до кабінки.
Читайте такожПід Києвом мер повалив на підлогу активіста у сесійній залі (відео)Як стало відомо, інцидент стався у четвертому під’їзді на вулиці Новгородська, 8. Мешканців будинку обурила поведінка порушниці, й вони оприлюднили її фото на дверях дому.
"Знайте своїх героїв в обличчя", – підписали автори фото.
У соцмережах вже закликали провчити харків’янку, показавши їй відео. Деякі користувачі припустили, що жінка – просто хвора, але погоджуються, що у таких випадках за собою прибирати потрібно.
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