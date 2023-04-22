Таким чином чиновники підтримали відому акцію проти насильства над жінками.

У Канаді особливо серйозно до проблеми насилля над жінками, якого, за данними ВООЗ, зазнає майже кожна третя представниця жіночої статі у світі, поставилися місцеві міністри-чоловіки.

Вони вирішили підтримати щорічну акцію Hope in High Heels ("Надія на високих підборах"), яку започаткувала організація Halton Women's Place. Ролик зі своїми колегами показав міністр транспорту Омар Альгабра в Twitter.

"Hope in Heels - це подія, яка підвищує обізнаність про насильство над жінками та заохочує чоловіків долучитися до розв'язання проблеми. Сьогодні (20 квітня) ми взули їх у фірмові рожеві туфлі на підборах, щоб підтримати цю важливу справу", - написав він.

Також він зазначив, що з відповідним проханням підтримати акцію до урядовців звернулася сама організація.

Halton Women's Place - що відомо

Організація Halton Women's Place вже протягом 13 років збирає таким чином гроші, які потім йдуть на забезпечення притулку та допомоги жінкам, які опинилися в скрутному становищі через насилля. Цього року аналогічні акції з чоловічою "ходою" на підборах очікуються у вересні у канадських містах Берлінгтон та Мілтон.

Командири окупантів підтримують насилля над жінками в Україні

Зазначимо, що проблема насилля над жінками є актуальною і для України. Однак наразі ці випадки суттєво збільшилися через діяльність окупантів, серед яких не тільки заохочуються злочини проти "слабшої" статі.

Військове керівництво РФ віддає їм прямі накази, не шкодувати нікого та знищувати навіть неповнолітніх дівчат. Про це нещодавно промовився один з росіян у перехопленні ГУР.

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