Вибухотехніки не виявили нічого підозрілого на місці інциденту / фото "Київ зараз"

У Києві пішохід помітив на припаркованому Porsche примотаний скотчем смартфон і викликав поліцію.

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Київ зараз».

Поліція огородила місце інциденту і викликала вибухотехніків.

Пізніше прийшов і сам власник машини. За його словами, телефон в такий ось оригінальний спосіб, швидше за все, повернула колишня.

фото "Київ зараз"

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Автор: УНІАН