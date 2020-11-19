"Колишня повернула": примотаний скотчем до Porsche смартфон переполошив вибухотехніків (фото)

За словами власника елітного автомобіля, телефон в такий ось оригінальний спосіб, швидше за все, повернула колишня.

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