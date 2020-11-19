Вибухотехніки не виявили нічого підозрілого на місці інциденту / фото "Київ зараз"
У Києві пішохід помітив на припаркованому Porsche примотаний скотчем смартфон і викликав поліцію.
Про це повідомляється в Telegram-каналі «Київ зараз».
Поліція огородила місце інциденту і викликала вибухотехніків.
Пізніше прийшов і сам власник машини. За його словами, телефон в такий ось оригінальний спосіб, швидше за все, повернула колишня.
фото "Київ зараз"
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