Велику популярність в Мережі отримала інформація про те, що нібито китайський мільярдер Хі Шихуа придбав клуб другого дивізіону країни "Цзібо Куджі" і зобов'язав головного тренера команди включати на всі ігри в основний склад свого сина, який важить 126 кг.
Фото з футболістом під час одного з матчів вже стало вірусним у соцмережах. Повідомлялося, що син мільярдера також став штатним виконавцем стандартних положень в команді, а команда "Цзібо Куджі" йде останньою в турнірній таблиці чемпіонату, набравши всього 1 очко.
Насправді на фото показаний гравець "Цзілінь Байцзя" Сюй Гуаннань. У 2019 році він дійсно вийшов на матч китайської ліги на 75 хвилині. За даними Transfermarkt Гуаннань провів у професійному футболі всього 44 хвилини за два матчі. Спортивне видання "Titan Sports Plus", яке опублікувало згадане зображення, повідомляло, що Гуаннань був інвестором клубу.
Вас також можуть зацікавити новини
- Легенда футбольного клубу замаскувався до невпізнання, щоб подивитися Дербі разом зі своїми фанатами (відео)
- В Англії футболісти хвилину не могли розіграти кутовий через сильний вітер (відео)
- Стежив за сусідкою: футболіста французького клубу заарештували за мастурбацію
- Збив футболістку: у Бразилії грайливий пес приєднався до матчу жіночих команд (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram