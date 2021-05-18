Нібито гравець також був штатним виконавцем стандартних положень в команді.

Велику популярність в Мережі отримала інформація про те, що нібито китайський мільярдер Хі Шихуа придбав клуб другого дивізіону країни "Цзібо Куджі" і зобов'язав головного тренера команди включати на всі ігри в основний склад свого сина, який важить 126 кг.

Фото з футболістом під час одного з матчів вже стало вірусним у соцмережах. Повідомлялося, що син мільярдера також став штатним виконавцем стандартних положень в команді, а команда "Цзібо Куджі" йде останньою в турнірній таблиці чемпіонату, набравши всього 1 очко.

Насправді на фото показаний гравець "Цзілінь Байцзя" Сюй Гуаннань. У 2019 році він дійсно вийшов на матч китайської ліги на 75 хвилині. За даними Transfermarkt Гуаннань провів у професійному футболі всього 44 хвилини за два матчі. Спортивне видання "Titan Sports Plus", яке опублікувало згадане зображення, повідомляло, що Гуаннань був інвестором клубу.

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Автор: Ірина Погоріла