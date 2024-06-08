Гігантській рослині, разюче схожій на ента з "Володаря перснів", уже кілька століть.

Химерне гігантське дерево з парою стовбурів, схожих на ноги Ента з "Володаря перснів", було названо "Деревом року Нової Зеландії" після того, як пройшло повз інших учасників конкурсу.

Дивне дерево, яке прозвали "ходячим деревом", тому що воно має такий вигляд, ніби воно крокує по полю, - це північна рата (Metrosiderosrobusta) - одна з найвищих квітучих порід Нової Зеландії, що може жити до 1000 років. Його коріння і довгі, схожі на руки гілки, роблять дерево схожим на Ента - вигадану расу деревоподібних істот, які охороняють ліси Середзем'я.

Дерево стоїть самотньо посеред великої загороди поруч із цвинтарем недалеко від Карамеа на західному узбережжі Південного острова. За даними The New Zealand Tree Register, його висота становить близько 105 футів (32 метри) - приблизно стільки ж, скільки семиповерховий будинок.

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Ходяче дерево стало явним переможцем премії "Дерево року" Новозеландської лісівничої асоціації (NZ Arb) у 2024 році, отримавши 42% голосів громадськості, до числа яких увійшли ще п'ять фіналістів, пише Live Science.

"Він просто вирвався в лідери з самого початку", - сказав Радіо Нової Зеландії організатор змагань Бред Кадуолладер.

"Ходяче дерево - це "виняткова особливість" і "яскравий приклад чудових дерев, які нам, новозеландцям, пощастило побачити", - заявив у своїй заяві президент Арб Нової Зеландії Річі Хілл.

Точно неясно, скільки років крокуючому дереву, але організатори премії зазначили, що це єдине дерево, яке вижило з лісу, вирубаного близько 150 років тому.

"Тоді фермерська сім'я явно вважала це місце особливим, тому що вони залишили його", - сказав Кадвалладер.

Дерева північної рати є епіфітами - типом дерев, життя яких починається з поверхні дерева-господаря, а потім відростають повітряні корені, які зрештою досягають землі. Ходяче дерево, ймовірно, почало життя високо в кроні свого господаря, харчуючись повітрям і дощовою водою, перш ніж досягти землі. Його незвичайне розташування коренів, ймовірно, було викликано тим, як воно росло навколо дерева-господаря, яке, ймовірно, вимерло багато століть тому.

"Цього дерева-господаря вже немає", - сказав Кадвалладер. "Можливо, дерево було або дуже, дуже великим, або могло бути інше дерево, яке впало і притиснулося до дерева-господаря, і саме тому коріння розкололося біля землі та надало йому ходячий вигляд".

Дерева північної рати є ендеміками Нової Зеландії і колись були одним із найпоширеніших видів у лісах країни. Однак, за даними Новозеландської мережі зі збереження рослин, за останні кілька десятиліть їхній ареал скоротився, і тепер їх занесено до списку вразливих на національному рівні.

Крім вирубки лісів, основною загрозою для північної рати є інвазивні звичайні опосуми (Trichosurus vulpecula), які знищують дерева, поїдаючи їх листя і гризучи їх коріння.

Деревам також загрожує гібридизація з близькоспорідненими деревами похутукава (Metrosideros excelsa), і вони сприйнятливі до миртової іржі (Austropuccinia psidii) - патогенного гриба, який росте в Південній Америці і який був уперше виявлений у Новій Зеландії 2017 року.

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У Мексиці побудували залізничну лінію, що огинає південний півострів країни і з'єднує туристичні центри Канкун і Плайя-дель-Кармен, з густими джунглями і віддаленими археологічними об'єктами.

Ця лінія призначена для залучення грошей у давно занедбані сільські райони країни, пише Independent. Але, проблема в тому, що лінія проходить над одним із природних чудес Мексики: тендітною системою з 10 тис. підземних печер, річок, озер і воронок із прісною водою.

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