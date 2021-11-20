Прихід "дикого гостя" в міні-маркет потрапив на 40-секундний ролик і побив рекорди за переглядами у TikTok.

Продавець та відвідувачі одного з каліфорнійських маркетів мережі 7-Eleven зіштовхнулися з дикою природою ближче, ніж того хотіли.

Про це пише New York Post.

Жінка закричала, коли побачила на порозі великого бурого ведмедя. Продавець спробував вигнати дику тварину, ніби звертаючись до людини: "Виходь!".

Однак клишоногий на паніку присутніх у магазині людей не зважав. Тварина поводилась чемно і навіть скористалась санітайзером, розміщеним адміністрацією закладу біля входу.

"Виходь! Геть!" – продовжувала жінка, перейшовши на сльози.

Ведмідь намагався потрапити усередину приміщення після того, як йому завадили поритися у сміттєвих контейнерах. Розлючений самець навіть кілька разів напав на кривдницю.

Перелякана жінка забігла до магазину, коли ведмідь кинувся услід, і встигла викликали рятувальну службу. Зупинила тварину підвішена пляшечка з дезінфекційною рідиною. Ведмідь почав нюхати дозатор і розпорошив його вміст собі на морду.

Прихід "дикого гостя" в міні-маркет потрапив на 40-секундний ролик і побив рекорди за переглядами у TikTok.

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Автор: Віолетта Орлова